شهدت مناطق واسعة في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية فيضانات شديدة أدت إلى إجلاء السكان وإغلاق المدارس، وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن التحذيرات من الفيضانات ظلت سارية حتى مساء اليوم في مناطق رئيسية، بينها ميامي وفورت لودرديل وبالم بيتش، فيما تجاوزت كميات الأمطار في أجزاء من مقاطعة بروارد 15 بوصة منذ الثلاثاء، وسجلت مناطق أخرى نحو 12 بوصة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو غمْر أحياء سكنية بالمياه، وارتفاعها إلى مستويات غمرت سيارات ومنازل، فيما نفذت فرق الإنقاذ عمليات إجلاء لسكان عالقين، بينهم أكثر من 70 شخصا ونحو 20 إلى 30 حيوانا أليفا من مجمع سكني في مدينة هوليوود.

وأضافت الشبكة أن الفيضانات تسببت في غمر مدارس ومنشآت طبية، فيما أعلنت مقاطعة بروارد حالة الطوارئ، واضطر عدد من قائدي السيارات إلى ترك مركباتهم بعد أن أصبحت الطرق غير صالحة للعبور. ولم تُسجل وفيات أو إصابات جراء الأمطار والفيضانات حتى الآن.