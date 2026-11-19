كشفت دراسة حديثة عن مصير آلاف الأجنة المجمدة داخل مراكز علاج تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب، بعد انفصال الأزواج أو وقوع الطلاق، إذ أظهرت النتائج أن نحو ثلثي الأزواج الذين أنهوا علاقتهم بعد الخضوع لعلاجات الخصوبة اختاروا التخلص من الأجنة المتبقية والمحفوظة بالتجميد، بدلًا من الاحتفاظ بها.

مصير الأجنة المجمدة بعد الطلاق

وتسلط النتائج الضوء على التعقيدات العاطفية والقانونية والأخلاقية التي تواجه الأزواج ومراكز الخصوبة عند اتخاذ قرار بشأن الأجنة المجمدة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، خاصة عندما يختلف الطرفان حول مصيرها.

فحص باحثون من عيادة لندن للمرأة (London Women's Clinic) سجلات العيادة خلال الفترة من عام 2019 وحتى العام الماضي، لرصد قرارات الأزواج الذين انفصلوا بعد تخزين أجنة لديهم لاستخدامها مستقبلًا في محاولات الحمل.

وشملت الدراسة 141 زوجًا وزوجة انفصلوا بعد تخزين أجنة داخل العيادة، وأظهرت النتائج أن 66% من الأزواج اختاروا التخلص من الأجنة المجمدة، نحو 20% قرروا الاحتفاظ بالأجنة.

وتشير النتائج إلى أن التخلص من الأجنة كان الاختيار الأكثر شيوعًا بين الأزواج الذين انفصلوا، رغم إمكانية استخدامها في محاولات إنجاب مستقبلية أو إتاحتها لأشخاص آخرين يخضعون للعلاج.

مصير الأجنة المجمدة بعد الطلاق

الأجنة المجمدة تثير خلافات عاطفية وأخلاقية بعد الانفصال

قال الباحثون من عيادة لندن للمرأة إن النتائج تكشف عن التعقيدات العاطفية والأخلاقية والقانونية المرتبطة بالموافقة على استخدام الأجنة بعد انتهاء العلاقات الزوجية.

وأوضحوا في دراستهم المنشورة بدورية «Reproductive Biomedicine» أن الأجنة المجمدة غالبًا ما تتحول إلى مصدر للخلاف بين الشريكين بعد الانفصال، وأن معظم الأزواج في الحالات التي شملتها الدراسة اختاروا التخلص منها بدلًا من الاحتفاظ بها أو التبرع بها.

وأشار الباحثون إلى أن قرار التخلص من الأجنة قد يمثل لدى بعض الأشخاص وسيلة لإنهاء مرحلة عاطفية مرتبطة بالعلاقة السابقة، موضحين أن إنهاء العلاقة قد يُشعر الشخص بأنه يتخلى عن الماضي، بينما قد يحمل التخلص من الأجنة إحساسًا أكثر خصوصية بنهاية احتمال نشوء حياة مستقبلية.

وشدّدت الدراسة على أهمية تقديم المشورة النفسية للأزواج خلال فترات تخزين الأجنة، وخاصة عند حدوث الانفصال، لمساعدتهم على التعامل مع القرارات الصعبة المتعلقة بمصيرها.

مصير الأجنة المجمدة بعد الطلاق

تخزين الأجنة المجمدة لمدة تصل إلى 55 عامًا

لفت الباحثون إلى أن التغييرات التنظيمية التي تسمح بتخزين الأجنة لمدة تصل إلى 55 عامًا تزيد من تعقيد القرارات المتعلقة بها، إذ قد تتغير ظروف الأزواج وعلاقاتهم ورغباتهم الإنجابية على مدار سنوات التخزين.

ولذلك أوصوا بأن توفر مراكز علاج الخصوبة جلسات استشارية دورية للأزواج طوال فترة الاحتفاظ بالأجنة، مع الاهتمام بشكل خاص بتقديم الدعم عند حدوث الانفصال أو الخلاف بين الشريكين.

مصير الأجنة المجمدة بعد الطلاق

زيادة الإقبال على عمليات أطفال الأنابيب في بريطانيا

أشار التقرير إلى أن نحو 53 ألف شخص خضعوا لعلاجات الخصوبة في بريطانيا خلال عام 2024، وهو عدد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بمعدلات التسعينيات.

كما أشار إلى أن نحو 3% من الأطفال المولودين حاليًا في بريطانيا جاءوا نتيجة عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ما يعكس تزايد أهمية تقنيات المساعدة على الإنجاب، وما يرتبط بها من تحديات طبية وقانونية وأسرية.