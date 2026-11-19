نجح فريق زد في التأهل إلى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر؛ بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2026-2027.

وسجل هدف زد الوحيد اللاعب أحمد إبراهيم الصغيري من ركلة جزاء في الدقيقة 126 من عمر اللقاء.

ويضرب زد موعدا مع الفائز في مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الفريقين في مباراة اليوم

أعلن مدربا فريقا زد وسموحة عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2026-2027.

تشكيل زد أف سي

تشكيل سموحة