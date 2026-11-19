تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة تشكو من حرمانها من رؤية حفيدتها داخل المسجد النبوي، معبرة عن حزنها لعدم تمكنها من لقائها ورؤيتها.

وتصدرت الواقعة أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت الجدة في مقطع الفيديو وهي تتحدث عن عدم قدرتها على رؤية حفيدتها داخل المسجد النبوي، معبرة عن استيائها من الموقف وتأثرها بحرمانها من لقائها.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من المتابعين، الذين أبدوا تعاطفهم مع الجدة، مطالبين بتوضيح تفاصيل الواقعة والوقوف على أسباب منعها من رؤية حفيدتها.

كما أعاد المقطع تسليط الضوء على أهمية مراعاة الحالات الإنسانية، خاصة لكبار السن، والتعامل مع المواقف الأسرية داخل الأماكن المقدسة بما يراعي مشاعر الجميع.