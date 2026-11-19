يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا / الجمعة/ طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الخميس/- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وأما حالة خليج السويس تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 28 15

6 اكتوبر 29 15

بنهــــا 28 16

دمنهور 28 16

وادى النطرون 30 15

كفر الشيخ 28 16

بلطيم 27 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 27 17

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 28 12

رفح 27 12

رأس سدر 29 17

نخل 26 10

كاترين 22 07

الطور 29 17

طابا 27 17

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 18

الاسكندرية 29 17

العلمين 29 16

مطروح 29 17

السلوم 29 17

سيوة 28 13

رأس غارب 29 18

سفاجا 30 18

مرسى علم 30 18

شلاتين 30 20

حلايب 28 21

أبو رماد 28 20

مرسى حميرة 29 20

أبــــــرق 29 19

جبل علبة 27 19

رأس حدربة 27 20

الفيوم 29 15

بني سويف 30 15

المنيا 30 13

أسيوط 30 13

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 31 15

أسوان 32 17

الوادى الجديد 30 15

أبوسمبل 31 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 33 24

المدينة 31 21

الرياض 28 14

المنامة 27 21

أبوظبى 31 22

الدوحة 28 22

الكويت 31 16

دمشق 23 10

بيروت 24 20

عمان 24 11

القدس 22 12

غزة 25 15

بغداد 28 15

مسقط 30 25

صنعاء 24 07

الخرطوم 37 23

طرابلس 30 21

تونس 30 18

الجزائر 19 14

الرباط 23 11

نواكشوط 38 22

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 20 12

إسطنبول 22 18

إسلام آباد 26 10

نيودلهى 26 13

جاكرتا 32 24

بكين 07 01-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 20 08

أثينا 25 16

روما 21 12

باريس 14 09

مدريد 14 07

برلين 06 00

لندن 10 07

مونتريال 12 05

موسكو 06 03

نيويورك 18 09

واشنطن 22 03

أديس أبابا 24 12



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