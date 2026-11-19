أصدر الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، بيانًا رسميًا كشف خلاله تفاصيل البلاغ المقدم من النادي ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق، بشأن الظهور الإعلاني والإعلامي للاعب خلال فترة تعاقده مع القلعة البيضاء، ومطالبته بسداد مستحقات النادي عن تلك الإعلانات.

وأوضح البيان أن البلاغ جاء بعد رفض اللاعب سداد النسبة المستحقة للنادي من عقود الإعلانات، وإنكاره أمام لجنة شؤون اللاعبين حصوله على أي مبالغ مالية مقابل الظهور الإعلاني والإعلامي خلال فترة سريان تعاقده مع الزمالك.

وأضاف أن البلاغ قُيد برقم 6312 لسنة 2026 إداري العجوزة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستدعت الشركات والجهات المعلنة، التي أقرت بحصول اللاعب على مبالغ مالية تقترب من 9 ملايين جنيه مصري.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة انتهت إلى ثبوت امتناع اللاعب عن سداد مستحقات النادي من تلك المبالغ، لكنها اعتبرت المطالبة منازعة مدنية تخرج عن نطاق التأثيم الجنائي، مع استبعاد شبهة الاعتداء على المال العام.

واختتم كمال شعيب بيانه بالتأكيد على أن الزمالك سيستكمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقه المالية كاملة، ومنها مخاطبة لجنة الاستئناف وإرفاق مذكرة النيابة العامة وما انتهت إليه بشأن الحقوق المالية للنادي.