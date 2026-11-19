اعتبر المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل اعترافاً دولياً بمكانته التاريخية ودوره المحوري في صياغة مرحلة فارقة من تاريخ مصر والمنطقة، مؤكداً أن السادات سيظل رمزاً للقائد الذي جمع بين قوة القرار وشجاعة الحرب وجرأة صناعة السلام.

وأوضح الجوهري، في بيان له، أن هذا التكريم لا يقتصر على الاحتفاء بشخصية تاريخية، وإنما يحمل تقديراً لمسيرة قائد استطاع أن يقود مصر خلال حرب أكتوبر 1973، ويستعيد الثقة والكرامة الوطنية، قبل أن يتخذ قراراً استراتيجياً بالتحرك نحو السلام، انطلاقاً من رؤية تستهدف حماية مقدرات الدولة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

السادات.. قائد جمع بين انتصار الحرب وجرأة السلام

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن تجربة الرئيس الراحل تمثل نموذجاً للقيادة التي تدرك أن حماية الأوطان لا تقتصر على المواجهة العسكرية، بل تمتد إلى امتلاك الرؤية السياسية والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية في التوقيت المناسب.

وأضاف أن السلام الذي صنعه السادات لم يكن تعبيراً عن التنازل عن قوة الدولة، وإنما جاء انطلاقاً من إدراك أهمية الحفاظ على المصالح الوطنية وترسيخ الاستقرار، مؤكداً أن شجاعة اتخاذ قرار السلام لا تقل عن شجاعة خوض الحروب دفاعاً عن الأرض والسيادة.

الرئيس السيسي يبرز اعتزاز مصر برموزها الوطنية

وفي سياق متصل، لفت الجوهري إلى أن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للتكريم وإعرابه عن امتنانه للكونجرس الأمريكي يعكسان اعتزاز الدولة المصرية برموزها الوطنية وتاريخها، وحرصها على إبراز إسهامات قادتها في دعم السلام والاستقرار على المستوى الدولي.

وأوضح أن موقف الرئيس السيسي يحمل دلالة مهمة بشأن تمسك مصر بإرثها التاريخي في دعم السلام، وتقديرها لكل جهد دولي يعترف بدور قادتها في خدمة الإنسانية وترسيخ ثقافة التعايش والاستقرار.

السلام ضرورة لمواجهة أزمات المنطقة والعالم

وأكد الجوهري أن دعوة الرئيس السيسي إلى استحضار روح السلام في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم تعكس أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية، والعمل على احتواء الصراعات ومنع اتساع نطاق التوترات.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً دولياً جاداً، يقوم على احترام سيادة الدول ومصالح الشعوب، وضمان حقها في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن منطق التصعيد والصراعات.

إرث السادات يتجاوز حدود التاريخ

واختتم المهندس عادل الجوهري تصريحه بالتأكيد على أن تكريم الرئيس الراحل أنور السادات يمثل فرصة لاستعادة دروس تجربته السياسية والتاريخية، مشيراً إلى أن السلام ليس مجرد اتفاقيات تُوقع، بل إرادة سياسية ورؤية استراتيجية وعمل مستمر لحماية الأوطان وصون مقدراتها.

وأكد أن اسم السادات سيظل حاضراً في الذاكرة المصرية والعالمية باعتباره قائداً جمع بين شجاعة الدفاع عن الأرض وجرأة اتخاذ قرار السلام.