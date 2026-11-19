لقي شخص مصرعه وأصيب أخر، اثر نشوب مشاجرة بسبب الخلاف علي أرض زراعية في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجده ، يفيد بنشوب مشاجرة بجمصة، ومصرع شخص وإصابة آخر

انتقل ضباط المباحث، وسيارات الاسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة استخدم خلالها أسلحة بيضاء، وذلك بسبب الخلاف علي قطعة أرض زراعية في جمصة البلد، أسفرت عن مصرع شخص يدعي محمد ا ح ،30 عاما ، عامل ، مقيم كفر البطيخ دمياط، وذلك اثر إصابته بجرح نافذ .

فيما أصيب م ح ن ،30 عاما ، عامل عادي، مقيم جمصة البلد، حيث أصيب بجرح طعني نافز من الجانب الأيسر من الخلف، واتهم والد المجني عليه الاول ويدعي السيد،ع، ح،م، بالتعدي عليه نتيجة الخلافات علي قطعة أرض زراعية.

تم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه