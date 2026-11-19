أكد محمد السعيد مدير إدارة العلاقات العامة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، أن مدينة الفنون والثقافة هي منصة فنية رائدة بالشرق الأوسط، تعكس قوة مصر الناعمة وحضارتها للعالم.

وقال محمد السعيد في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: إننا لا نكتفي بتقديم عروض فنية وثقافية بل نوجه رسالة تعكس تاريخ مصر عبر العصور.

وأوضح محمد السعيد، أن المدينة تضم 7 بوابات رئيسية تخدم وتغطي كل المنشآت والخدمات لتسهيل دخول الزوار، كما تضم مواقف تستوعب نحو 4500 سيارة ومبنيين متعددي الطوابق بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

ولفت إلى أن القطاع الشمالي يضم بيت العود بـ 10 فصول وقاعات لتدريب الأوركسترا والبيانو والجاز، أما القطاع الجنوبي فيضم مكتبة العاصمة، ومكتبة للطفل حتى 14 عاما، وصالونا ثقافيا.