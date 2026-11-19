استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرياتها مع الفنانة الراحلة خيرية أحمد، بالتزامن مع ذكرى وفاتها، معبرة عن حبها الكبير لها، ومؤكدة أن علاقتهما لم تقتصر على العمل الفني، بل امتدت إلى علاقة إنسانية قوية مليئة بالمودة والذكريات الجميلة.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة نادرة تجمعها بالفنانة الراحلة خيرية أحمد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرفقتها برسالة مؤثرة استرجعت خلالها تفاصيل عملهما معًا، خاصة في مسلسل «عائلة مجنونة جدًا».

وقالت رانيا فريد شوقي إنها كانت تشعر بسعادة كبيرة كلما علمت أنها ستشارك خيرية أحمد في عمل فني، موضحة أن مجرد وجودها معها كان يمنحها شعورًا بالراحة والبهجة، مشيرة إلى أن جلساتهما معًا كانت تسعد القلب، وأن التواصل بينهما استمر حتى بعيدًا عن أجواء التصوير.

رانيا فريد شوقي تتذكر مواقف إنسانية مع خيرية أحمد

وتطرقت رانيا فريد شوقي إلى المواقف التي لا تزال عالقة في ذاكرتها مع الراحلة، مشيرة إلى أنها كانت تحرص على إعداد الطعام في منزلها وإحضاره معها إلى موقع التصوير، لتجمع فريق العمل حول مائدة واحدة، وتقدم لهم أطباقًا من صنع يديها، مثل الكريم كراميل والأرز باللبن.

وأكدت أن تلك الأيام كانت مليئة بالمحبة والدفء، وأن فريق العمل كان أشبه بعائلة واحدة، وليس مجرد مجموعة من الزملاء الذين تجمعهم مشاهد مسلسل تلفزيوني.

واختتمت رانيا فريد شوقي رسالتها بكلمات مؤثرة في رثاء الفنانة الراحلة، مؤكدة أنها لم تكن مجرد فنانة مميزة، بل إنسانة جميلة تركت أثرًا طيبًا في قلوب كل من تعاملوا معها، قائلة: «وحشتيني يا حبيبتي.. ربنا يرحمك ويجعل كل الحب اللي زرعتيه في قلوبنا في ميزان حسناتك».

وتعد الفنانة خيرية أحمد واحدة من الوجوه الفنية التي تركت بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية، بعدما قدمت العديد من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور، وظلت ذكراها حاضرة لدى زملائها ومحبيها.