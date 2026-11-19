احتفل الفنان أحمد العيسوي بعيد ميلاد زوجته الفنانة إيناس عز الدين، الذي يوافق اليوم، معربًا عن حبه الكبير لها واعتزازه بمسيرة زواجهما التي امتدت على مدار 23 عامًا من الحب والاستقرار، وذلك من خلال رسالة رومانسية نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر أحمد العيسوي مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته إيناس عز الدين، وحرص على توجيه كلمات مليئة بالمشاعر إليها، حيث كتب: اليوم عيد ميلاد زوجتي وأم أبنائي النجمة الغالية إيناس عز الدين، 23 سنة في حب وأمان واستقرار من عند الله، كل سنة وأنتِ في قلبي، كل سنة وأنتِ منورة حياتي، عيد ميلاد سعيد وعقبال مليون سنة يا أم الغاليين.

ومن جانبها، تفاعلت إيناس عز الدين مع رسالة زوجها، وردت عليه بكلمات تحمل الكثير من الحب والتقدير، قائلة: «حبيبي ربنا يخليك لينا ويحفظك»، في لفتة عكست حالة الود والمحبة التي تجمع الثنائي.

وفي السياق نفسه، احتفلت إيناس عز الدين بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها رسالة خاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبّرت خلالها عن امتنانها لبداية عام جديد في حياتها، وحرصت على توجيه الدعاء إلى الله بأن يحمل لها القادم الخير والبركة.

وكتبت إيناس عز الدين في منشورها: اليوم أتممت عامًا جديدًا في حياتي، فأهلًا بيوم يضم يوم ميلادي، اللهم غيرني حتى تحبني، اللهم إني استودعتك سنة مضت من عمري، فاللهم اكتب لي الخير فيما هو آتٍ، وبارك لي في أولادي وفي عامي الجديد.

وتفاعل عدد كبير من محبي إيناس عز الدين مع منشورها، مقدمين لها التهنئة ومتمنين لها عامًا جديدًا مليئًا بالسعادة والنجاح، وأن يديم الله عليها نعمة الحب والاستقرار الأسري.