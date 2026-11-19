أعلن الإعلامي أحمد عبدالباسط تقديم برنامجه الجديد «في السنتر»، عبر قناة صدى البلد، بداية من السبت المقبل 21 نوفمبر، في انطلاقة جديدة على الشاشة، لتقديم محتوى رياضي يتناول مختلف الألعاب الرياضية والملفات التي تشغل اهتمام المتابعين.

ويكشف برنامج «في السنتر» أسرارًا جديدة في عالم الألعاب الرياضية، ويستعرض كافة التفاصيل التي تهم الجمهور، في إطار تقديم محتوى رياضي متنوع يسلط الضوء على أبرز الأحداث والموضوعات على الساحة الرياضية.

ونشر الإعلامي أحمد عبدالباسط برومو البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنًا موعد انطلاق أولى حلقاته، وكتب: «في السنتر مع الإعلامي أحمد عبد الباسط.. انتظرونا السبت المقبل 21 نوفمبر.. انطلاقة جديدة».

ومن المنتظر أن يقدم البرنامج مجموعة من الملفات الرياضية المختلفة، مع تناول التفاصيل التي تشغل المتابعين والكشف عن أسرار جديدة في عالم الألعاب الرياضية، بالتزامن مع انطلاق البرنامج عبر شاشة قناة صدى البلد.