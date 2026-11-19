أكد محمد فوزي، الباحث في الشأن الإقليمي، أن أهمية الدور المصري تتعاظم في الوقت الراهن في ظل العديد من التطورات المرتبطة بالأوضاع المناخية والإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب محاولات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي العودة إلى مربع الحرب مجددًا.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن هناك مؤشرات عديدة على سعي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للعودة إلى الحرب، في محاولة للالتفاف على أزمتها الداخلية، مشيرًا إلى أن القاهرة رصدت هذه المؤشرات وتتعامل مع التطورات في إطار دورها الإقليمي.

وأضاف أن أهمية الدور المصري ترتبط أيضًا بحجم التحديات التي يواجهها سكان قطاع غزة، والتي لا تقتصر على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، بل تمتد إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة والاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل تحول القطاع إلى منطقة غير صالحة للعيش.

وأشار إلى أن التحديات تشمل كذلك ملف إعادة الإعمار وما يرتبط به من أزمات معيشية واقتصادية، الأمر الذي يجعل الجهود المصرية أكثر أهمية في ظل الظروف الراهنة، سواء على مستوى التوقيت أو طبيعة الأزمات التي يواجهها القطاع.

وشدد الباحث في الشأن الإقليمي على أهمية الجهود المصرية على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، مؤكدًا أن الدور المصري يكتسب أهمية متزايدة في التعامل مع تطورات الأوضاع في غزة ومساندة سكان القطاع في مواجهة الظروف المأساوية التي يعيشونها.