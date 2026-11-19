شنت مديرية تموين مطروح حملـة تموينيـة مكبرة تحـت إشـراف المحاسـب عـادل بيومـى الهابـط وكيـل وزارة التمويـن بمطروح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة مطروح وبقيادة أحمد خليل مدير ادارة العلمـين بالاشتراك مـع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ضبط 158 جركن زيت

وأوضح المحاسـب عـادل بيومـى الهابـط ان الحملة اسفرت ضبـط 158 جركن زيـت طعام مجهول المصدر بأجمالي 2 طن مضيفا انه تم التحفـظ علـى المضبوطات والعرض علـى النيابـة العامـة لإعمـال شئونهـا.

واكد علـى الاستمرار فـي تكثيـف الحمـلات التموينيـة علـى الأسـواق والمحـلات التجاريـة لضبط الأسعار والتأكد مـن توافر السلع وحماية حقوق المواطنين من أي تلاعب أو احتكار.

واشار ان ذلك ياتى تنفيــذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجـارة الداخليـة واللـواء محمد الزملوط محافظ مطروح بمتابعـة الحـالة التموينيـة ومنـع اساليـب الغـش التجـارى بكافـة أشكالـه.