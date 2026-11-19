تشهد أسعار الذهب انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية، وهو ما يدفع المواطنين لمتابعة أسعار الذهب في مصر على مدار الساعة وخاصة سعر عيار21 الأكثر طلبا و انتشارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6582.75 جنيه للبيع و6525.75 جنيه للشراء



سعر الذهب عيار 21



فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5760 جنيهًا للبيع و5710 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18



كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4937.25 جنيه للبيع و4894.25 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46080 جنيهًا للبيع و45680 جنيهًا للشراء.



تراجع ملحوظ في أسعار الذهب



وشهدت أسعارالذهب تراجعات ملحوظة خلال تعاملات أمس الأربعاء 18 نوفمبر، بالتزامن مع موجه هبوط قوية في الأسواق العالمية دفعت اوقية الذهب إلى كسر مستوى 3800، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

هبوط قوي في أسعار الذهب

و سجل الذهب هبوطًا حادًا خلال تعاملات اليوم، الخميس، بعدما كسر مستوى 3700 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، قبل أن يعاود الارتفاع في ارتداد سريع، وسط ترقب المستثمرين لمستويات الدعم التالية ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

تحذير عاجل من شعبة الذهب

وحذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

تطبيقات شراء الذهب

وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.

وشددت الشعبة على أنه لا توجد ضمانات حقيقية كافية لاسترداد أموال العملاء في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم تكن هناك آليات واضحة وملزمة تتيح للمستخدم استلام الذهب الذي اشتراه فعليا، أو استرداد قيمته بصورة مضمونة، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.

وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.