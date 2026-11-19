

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بمستقبل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وإمكانية إجراء تعديلات على الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوى الفريق والنتائج الأخيرة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الأيام المقبلة قد تشهد تغييرًا في اسم المدير الفني لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك جلسة جمعت حسين لبيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة مع معتمد جمال، لمناقشة إمكانية تدعيم الجهاز الفني بعناصر جديدة.

وأوضح أن إدارة الزمالك طرحت على معتمد جمال أكثر من اسم للانضمام إلى الجهاز الفني، سواء بصفة مدرب عام أو مساعد، بهدف إضافة عناصر جديدة تمتلك خبرات فنية تساعد الفريق خلال المرحلة المقبلة، إلا أن المدير الفني رفض للمرة الثانية الاستعانة بأي عنصر جديد في جهازه المعاون.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها معتمد جمال هذا الأمر، حيث سبق أن عُرض عليه ضم مدرب عام دنماركي يمتلك سيرة ذاتية مميزة، وكان قد تلقى عرضًا للعمل مع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه رفض أيضًا فكرة انضمامه إلى الجهاز الفني.

حسين لبيب يوجه رسالة إلى معتمد جمال بشأن الجهاز الفني

وأشار إبراهيم عبد الجواد إلى أن حسين لبيب ومجلس الإدارة يرون ضرورة عدم وجود حساسية تجاه الاستعانة بعناصر جديدة داخل الجهاز الفني، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو مصلحة الزمالك وتحقيق النجاح للفريق.

ونقل عبد الجواد رسالة إدارة الزمالك إلى معتمد جمال، والتي تضمنت أن نجاح الفريق سيُنسب إلى المدير الفني وجهازه بالكامل، ولن يُنسب الفضل إلى شخص بعينه داخل الجهاز، وبالتالي لا داعي للتحفظ على انضمام عناصر جديدة يمكنها تقديم الإضافة.

وشدد على أن القرار النهائي يظل في يد معتمد جمال، وفقًا لرؤية مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، الذي يترك له حرية اختيار الجهاز المعاون.

تغيير محتمل في المدير الفني للزمالك

وحذر إبراهيم عبد الجواد من أن استمرار تراجع الأداء وتحقيق النتائج السلبية قد يدفع إدارة الزمالك إلى اتخاذ قرارات جديدة بشأن الجهاز الفني.

وأوضح أن أي نتيجة سلبية جديدة، حال استمرار الفريق بالمستوى نفسه الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، قد تفتح الباب أمام إجراء تعديل على منصب المدير الفني، ورحيل معتمد جمال وتعيين اسم آخر لقيادة الفريق.

إبراهيم عبد الجواد يكشف حقيقة إصابة أحمد الجفالي

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حقيقة الأنباء المتداولة بشأن معاناة أحمد الجفالي، لاعب الزمالك، من إصابة مزمنة، ووجود اتجاه داخل النادي لتسويقه وبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد عبد الجواد، نقلًا عن مصادر داخل نادي الزمالك، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، وأن اللاعب لا يعاني من أي إصابة مزمنة، كما لا توجد نية للتخلي عن خدماته خلال انتقالات يناير.

وأوضح أن الجفالي تعرض لإصابة خلال الفترة الماضية، ويحتاج حاليًا إلى العمل على تحسين حالته البدنية من خلال برنامج تأهيلي، خاصة أنه ابتعد عن المشاركة لفترات طويلة، ولم يصل حتى الآن إلى الجاهزية البدنية المطلوبة.

واختتم إبراهيم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن موقف أحمد الجفالي لا يرتبط بأي إصابة مزمنة أو قرار بالرحيل، وأن اللاعب مستمر مع الزمالك في الوقت الحالي، مع العمل على تجهيزه للعودة إلى المشاركة خلال الفترة المقبلة.