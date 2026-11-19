كشف الإعلامي خالد الغندور، على عدم استقرار مسئولي نادي الزمالك على رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد “الغندور” عبر برنامجه ستاد المحور، أن حسين السيد، المشرف على الكرة، هو الأقرب لتولي رئاسة البعثة، على أن يتم حسم الاسم بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

واختتم، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر الزمالك بموعد المباراة، حيث تقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة 4 ديسمبر المقبل، على استاد علي عمار بالجزائر.

حكام مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء حكام مباراتي الزمالك أمام فريقي الإفريقي الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي، قبل أن يحل ضيفا على مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل على ملعب "علي عمار" بالعاصمة الجزائرية.

واختار "كاف" طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، بقيادة حكم الساحة جلال جيد، ويعاونه كل من زكريا برينسي مساعدا أول، ومصطفى أكركاد مساعدا ثانيا، ومصطفى كشاف حكما رابعا، كما يتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم تقنية الفيديو "فار"، ويساعده مواطنه حمزة النصيري، فيما يراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، ويراقب الحكام الجزائري جمال حيمودي.

كما تم تعيين الليبي معتز إبراهيم حكما لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر، على أن يعاونه التونسي خليل حساني مساعدا أول، والليبي عليات محمد منجي مساعدا ثانيا، بينما يتولى الليبي المبروك محمد مهام الحكم الرابع، بالإضافة للسوداني عبد العزيز ياسر حكما لتقنية الفيديو "فار" ويعاونه الليبي عبد الرزاق أحمد، فيما يتواجد التونسي بلحسن بسامرة مراقبا للمباراة، والكاميروني إيفاريست مينكواندي مراقبا للحكام.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة "يانج أفريكانز التنزاني، ومولودية الجزائر، والإفريقي التونسي".