كشفت الفنانة بسنت أبو باشا، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «كريبتو»، وكواليس تجربتها في العمل، معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الفيلم، ومؤكدة أن الشخصية التي تقدمها تحمل العديد من الصفات المميزة، أبرزها الجدية والذكاء والطموح والنشاط.

وقالت بسنت أبو باشا إن الشخصية التي تجسدها في الفيلم تتمتع بالقوة والجدية، ووصفتها بأنها «جادة بميت راجل، نشيطة، ذكية وطموحة»، مشيرة إلى أنها أحبت الشخصية واستمتعت كثيرًا بتجسيدها، مؤكدة أن الفيلم نال إعجابها بعد مشاهدته في مدينة جدة.

وأضافت أن فيلم «كريبتو» ينتمي إلى الأعمال الكوميدية، ويحمل معالجة مختلفة، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة للغاية بخوض هذه التجربة، خاصة أنها وجدت في العمل مساحة لتقديم شخصية مختلفة والاستمتاع بأجواء التصوير.

بسنت أبو باشا تكشف كواليس فيلم كريبتو

وعن كواليس التصوير، أوضحت بسنت أبو باشا أن الأجواء كانت ممتعة للغاية ومليئة بالضحك، ولم تواجهها أي صعوبات كبيرة خلال العمل، مشيرة إلى أن التعاون والانسجام بين فريق الفيلم جعلا التجربة أكثر سهولة ومتعة.

وأكدت أن جميع المشاركين في العمل كانوا بمثابة عائلة واحدة، وهو ما انعكس عليا أجواء التصوير، وساعد في تقديم تجربة إيجابية على المستويين الفني والإنساني.

هل الكوميديا صعبة

وتحدثت بسنت أبو باشا عن صعوبة تقديم الأدوار الكوميدية، خاصة أنها تخوض تجربتها الثانية في هذا اللون بعد مشاركتها في فيلم «شيش دو »، مؤكدة أن الكوميديا بالفعل من الألوان الفنية الصعبة، لكنها تصبح ممتعة بحسب طبيعة فريق العمل ومدى التعاون والدعم بين أفراده.

وأشارت إلى أن الانسجام مع زملائها ومساندتهم لها كانا من أهم عوامل استمتاعها بالتجربة، لافتة إلى أن الأجواء العائلية التي جمعت فريق الفيلم جعلت التصوير تجربة مميزة.

بسنت أبو باشا تكشف عن أعمالها المقبلة

وعن خططها الفنية خلال الفترة المقبلة، كشفت بسنت أبو باشا عن وجود عدد من المشروعات التي تعمل على اختيار الأنسب من بينها، مشيرة إلى مسلسل يتناول سيرة العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود، إلى جانب أعمال أخرى لا تزال في مرحلة الاختيار

واختتمت بسنت أبو باشا حديثها في لقائها الخاص مع موقع «صدى البلد» بالتأكيد على سعادتها بالمشاركة في فيلم «كريبتو»، وخوض تجربة كوميدية جديدة، معربة عن تقديرها للأجواء الإيجابية التي جمعتها بفريق العمل



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