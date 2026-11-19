انطلقت، اليوم الخميس، القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، في اجتماع تاريخي هو الأول من نوعه الذي يجمع قادة الدول الثلاث في قمة ثلاثية مباشرة.

وتأتي القمة في ظل تصاعد التوترات الدولية وتباين مواقف واشنطن وموسكو وبكين إزاء عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط ترقب دولي لما قد تسفر عنه المحادثات بين قادة أكبر ثلاث قوى عسكرية ونووية في العالم.

ملفات الأمن الدولي والأسلحة النووية على طاولة القمة

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات عددًا من القضايا الدولية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحد من انتشار الأسلحة النووية وتقليص الترسانات النووية، إلى جانب تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتوترات الإقليمية والدولية.

وكان ترامب قد أبدى رغبته في مناقشة خفض الأسلحة النووية مع نظيريه الروسي والصيني، معتبرًا أن انتشار هذه الأسلحة يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن العالمي.

وبحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين نقلتها وسائل إعلام دولية، فإن ملف الحرب الروسية الأوكرانية ليس مدرجًا ضمن الموضوعات الرئيسية للمحادثات الثلاثية، في ظل وجود مسار منفصل للمفاوضات المتعلقة بالحرب بين واشنطن وموسكو وكييف.

الصين تتحدث عن تعزيز السلام والاستقرار العالمي

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت رسميًا أن الرئيس شي جين بينج سيعقد القمة الثلاثية مع ترامب وبوتين في شنجن يوم 19 نوفمبر، مؤكدة أن القادة الثلاثة سيجرون تبادلًا معمقًا لوجهات النظر بشأن الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية الاجتماع بأنه يحمل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تتحمل مسؤولية مهمة في التعاون لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين.

وتكتسب القمة أهمية استثنائية باعتبارها أول اجتماع ثلاثي مباشر يجمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، في وقت تتشابك فيه المصالح الاستراتيجية للدول الثلاث بشأن قضايا الأمن والطاقة والتجارة والتكنولوجيا والنظام الدولي.

وكان القادة الثلاثة قد تبادلوا التحية والمصافحة خلال فعالية استقبال قادة قمة أبيك في شنجن، أمس الأربعاء، في لقاء سبق انطلاق المحادثات الثلاثية المرتقبة.

ولا تزال الأنظار تتجه إلى نتائج الاجتماع وما إذا كان سينجح في التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات المطروحة، أو يقتصر على تبادل المواقف وفتح قنوات جديدة للحوار بين القوى الثلاث.