أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وروسيا والصين، باعتبارها أكبر القوى النووية في العالم، أمامها فرصة تاريخية للحفاظ على السلام الدولي، مشددًا على ضرورة تعاون الدول الثلاث لمواجهة انتشار الأسلحة النووية ومنع تصاعد المخاطر التي تهدد الأمن العالمي.

وقال ترامب، خلال كلمته في القمة الثلاثية التي تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج في مدينة شنجن الصينية: «نحن نصنع التاريخ في هذه القمة مع روسيا والصين»، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر المحادثات عن تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار الدولي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدول الثلاث تمتلك مسؤولية كبيرة في التعامل مع التحديات المرتبطة بالأسلحة النووية، مؤكدًا ضرورة التعاون فيما بينها لمواجهة انتشار هذه الأسلحة، والاستفادة من الفرصة التاريخية المتاحة للحفاظ على السلام الدولي.

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا رغبة واشنطن في إنهاء الحرب مع طهران.

وقال الرئيس الأمريكي: «نريد أن نرى نهاية للحرب مع إيران»، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الرئيسين الروسي والصيني على ضرورة إنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا واسعًا على خلفية الحرب مع إيران، وسط تحركات دبلوماسية دولية لاحتواء تداعيات المواجهة ومنع اتساع نطاقها.

وتحظى القمة الثلاثية بأهمية خاصة في ظل مشاركة قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي الدول التي تمتلك ترسانات نووية ضخمة وتؤثر مواقفها بصورة مباشرة في معادلات الأمن والاستقرار الدوليين.

ومن المنتظر أن تركز المحادثات على قضايا الحد من التسلح النووي، والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين القوى الكبرى في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.