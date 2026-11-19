انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، صورا ترصد خلو طابور الصباح في مدرسة علي مبارك منطقة ١١٨٥ النخيل ٢ بحدائق أكتوبر اليوم من الطلاب ، بسبب غياب معظم الطلاب بعد شكاوى الإشتباه في انتشار حشرة البق في المدرسة.

وقال أولياء أمور طلاب المدرسة المذكورة : حشرة البق موجودة في المدرسة .. ياريت يكون في حل بجد الموضوع كل يوم بينتشر في مدرسة جديدة.

وكان قد حسم شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن شكاوى انتشار حشرة البق في مدارس القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات له ببرنامج الصورة بقناة النهار : أن الوزارة رصدت شكاوى واردة من مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة بشأن الاشتباه في انتشار حشرة "البق" ببعض المدارس، وعلى الفور جرى التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم إلى توجه فرق الطب الوقائي إلى المدارس محل الشكاوى على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين لإجراء أعمال الفحص والتطهير، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى التي ترد إليها، وتحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وطمأن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور قائلا : بعد فحص تبين أن المدارس آمنة ولا يوجد أي خطر على الطلاب .

الصحة: لا توجد أي توصيات طبية بغلق المدارس أو رش المبيدات بصورة عامة

ومن جانبها ، تابعت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ما أُثير بشأن وجود حشرات في بعض المنشآت التعليمية، وذلك عبر أعمال الفحص والمعاينة الميدانية، والتعامل مع البلاغات، وفقًا للمعايير العلمية والصحية المعتمدة.

وأوضح قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمالية وجود حشرات في بعض المواقع، دون أن تثبت الفحوصات حتى الآن وجود «بق الفراش» كما تم معاينة مواقع أخرى، أُثيرت بشأنها إدعاءات مماثلة، ولم يتم رصد أي حشرات بها وقت المعاينة.

وأكدت الوزارة أن مجرد رصد حشرة في أحد المواقع لا يعني بالضرورة وجود إصابة أو انتشار، حيث يتطلب التقييم العلمي تحديد نوع الحشرة، والتحقق من وجود دلائل على تكاثرها واستقرارها، وتحديد نطاق وجودها ومدى تأثيرها، قبل اتخاذ أي إجراءات للمكافحة.

وشددت الوزارة بشكل قاطع على أنه لا توجد أي توصيات طبية أو وقائية صادرة عن وزارة الصحة بغلق المدارس، أو تنفيذ أعمال رش مبيدات بصورة عامة أو عشوائية، باعتبار أن مثل هذه الإجراءات لا تستند إلى مبرر علمي في غياب ما يثبت وجود إصابة تستدعي التدخل، موضحة أن إجراءات المكافحة، تُحدد عند الحاجة، وفقًا لطبيعة الحشرة التي يتم رصدها، ونتائج المعاينة، وبما يتناسب مع طبيعة المكان، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة العامة.

كما تؤكد الوزارة أهمية أعمال النظافة والوقاية والمكافحة الدورية داخل المنشآت التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن خلال شركات متخصصة، وباستخدام الوسائل المعتمدة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين، دون اللجوء إلى استخدام المبيدات، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، ووفق الضوابط الفنية والصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بمنهج علمي ووقائي، يجمع بين سرعة الاستجابة ودقة التقييم، ويضع صحة الطلاب وسلامتهم في مقدمة الأولويات، مع ضرورة تحري الدقة، فيما يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء معلومات غير مؤكدة من شأنها إثارة القلق أو اتخاذ إجراءات غير مبررة طبيًا.