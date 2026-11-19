كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقد مسئولي اتحاد الكرة جلسة مع علي ماهر، خلال الساعات القادمة، لتوقيع عقود تدريبه وجهازه الفني منتخب مصر، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل.

وقال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، إن الشئون القانونية لاتحاد الكرة، انتهت من إعداد عقود علي ماهر وجهازه المعاون، وسيتم التوقيع وبنسبة كبيرة العقد حتى نهاية مشوار الفراعنة في أمم أفريقيا 2027.

وأضاف أن استمرار علي ماهر لكأس العالم 2030، مشروط بالوصول لدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

أرقام هجوم منتخب مصر بتصفيات أمم أفريقيا

كشفت الإحصائيات الهجومية لمنتخب مصر خلال مبارياته الأربع في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عن أرقام مميزة، بعدما وصل إجمالي تسديدات الفراعنة إلى 70 تسديدة، من بينها 29 تسديدة على المرمى، في مؤشر على النشاط الهجومي للفريق خلال مشواره بالتصفيات.

وتصدرت مواجهة مالاوي الأولى قائمة المباريات الأكثر تسديدًا بـ23 تسديدة، منها 12 على المرمى، وجاءت مواجهة جنوب السودان في المركز الثاني بـ19 تسديدة، بينها 10 تسديدات على المرمى، بينما سجل المنتخب 15 تسديدة أمام أنجولا، منها تسديدتان فقط على المرمى.

وفي مواجهة مالاوي الثانية، سدد لاعبو المنتخب 13 كرة، وصلت 5 منها إلى المرمى، ليصل إجمالي تسديدات الفراعنة في المباريات الأربع إلى 70 تسديدة، منها 29 تسديدة مباشرة على المرمى.