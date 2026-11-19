أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر ظهر بشكل أفضل من مالاوي، رغم سوء أرضية الملعب، مشيدًا بمستوى حمزة عبدالكريم بعد مشاركته في المباراة.

حمزة عبد الكريم

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "منتخب مصر وصل إلى المرمى أكثر من مرة خلال مباراة مالاوي، رغم أن أرضية الملعب كانت سيئة".

وأضاف: "منتخب مالاوي متواضع جدًا، واللياقة البدنية للاعبيه متراجعة، ومنتخب مصر أقوى وأفضل ويمتلك لاعبين أفضل".

وتابع: "هيثم حسن بديل جيد، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل أساسي، ولم يقدم الإضافة مع منتخب مصر حتى الآن".

وواصل: "عمر مرموش مشكلته أنه يريد مراوغة المدافعين وتقديم الكباري بشكل مستمر، لكنه يتحسن في المستوى مع منتخب مصر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حمزة عبدالكريم لاعب جيد، ومع الوقت سيكون مفيدًا لمنتخب مصر، وأحدث فارقًا خلال الفترة التي شارك فيها، وأتمنى أن يحصل على وقت أطول في المباريات".