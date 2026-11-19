تحدث سعد سمير، نجم الكرة المصرية السابق ومدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن احتياجات علي ماهر الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المدير الفني يبحث عن لاعبين يمتلكون مهارات فردية عالية، خاصة في مركز 8، مؤكدًا أن الثنائي محمد رضا بوبو وعمرو قلاوة قد يكون لهما دور مع الفريق خلال المرحلة القادمة.

سيراميكا كليوباترا

وقال سعد سمير، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إنه يرى أن علي ماهر يبحث عن عناصر تمتلك قدرات فنية ومهارية مميزة في وسط الملعب، وهو ما قد يمنح بوبو وقلاوة فرصة للمشاركة وتقديم الإضافة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق سعد سمير إلى تجربة مروان عثمان مهاجم سيراميكا خلال تواجده في الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب تعرض للظلم بسبب توقيت انضمامه للفريق، موضحًا أن حالة الأهلي في تلك الفترة لم تكن جيدة، وهو ما انعكس على ظروف تجربته وأثر عليه.

وعن موقف إمام عاشور، أكد سعد سمير أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة، وأن الأهلي ومنتخب مصر يحتاجان إلى خدماته، لكنه شدد على أن الأمر يرتبط بحالة اللاعب نفسه، مشيرًا إلى أن إمام عاشور هو الوحيد القادر على الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بموقفه.

وأضاف أن المعيار الأساسي لتقييم أي لاعب يتمثل في الالتزام والجهد المبذول خلال التدريبات، إلى جانب قدرته على تقديم الإضافة للفريق داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بالالتزام والعمل الجاد وتقديم مردود حقيقي يخدم الفريق.