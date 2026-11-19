تحدث شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق ومدرب منتخب مصر للشباب، عن احتياجات الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية البحث عن مهاجم صريح جديد، مع طرح اسم مصطفى محمد ضمن المرشحين لتدعيم مركز رأس الحربة.

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وقال شريف عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن مصطفى محمد يعد من الأسماء المطروحة، لكنه يحتاج إلى المشاركة بصورة مستمرة من أجل الحفاظ على مستواه وتجهيز نفسه للانضمام إلى المنتخب.

وأضاف أن الاستمرارية في المشاركة تمثل عاملًا مهمًا بالنسبة لمصطفى محمد، مشيرًا إلى اعتقاده بأن الجهاز الفني تواصل مع اللاعب من أجل تجهيزه للتواجد مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتطرق مدرب منتخب مصر للشباب إلى حالة إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب شهد تطورًا ملحوظًا في التزامه بالتدريبات خلال الفترة الأخيرة، بعدما كان يعاني من بعض التراجع في هذا الجانب قبل فترة المنتخب.

وأوضح عبد الفضيل أنه يتابع أخبار اللاعب، مشيرًا إلى أن إمام عاشور قطع مسافة 9 كيلومترات خلال آخر مران، وهو ما يعكس التغيير الذي طرأ على حالته البدنية والتزامه في التدريبات.

واستبعد شريف عبد الفضيل أن يبدأ إمام عاشور مباراة الأهلي أمام بيراميدز في التشكيل الأساسي، بسبب ابتعاده لفترة طويلة عن المشاركة، مرجحًا أن يكون وجوده على مقاعد البدلاء هو الخيار الأقرب.

وأشاد شريف عبد الفضيل بالتجربة التي يقدمها موكوينا مع بيراميدز، مؤكدًا أن المدرب وجد البيئة المناسبة للعمل داخل النادي، وهو ما انعكس على نتائج الفريق ومستواه خلال الفترة الأخيرة.

وكشف عبد الفضيل أنه علم من بعض لاعبي منتخب الشباب أن موكوينا يشعر بالارتياح في تجربته مع بيراميدز، مشيرًا إلى أن المدرب استفاد من الأجواء المحيطة بالفريق، خاصة بعد تعثر تجربته السابقة مع الوداد المغربي.

وأضاف أن العمل في مناخ مناسب وتوافر الأجواء الجيدة ساهما في وصول بيراميدز إلى النتائج التي يحققها، موضحًا أن الفريق يتصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط.

وعن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، أوضح شريف عبد الفضيل أن التحفظ الفني من جانب بيراميدز سيكون أمرًا طبيعيًا، في ظل خوض المباراة أمام فريق قوي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، متوقعًا أن يكون الأهلي الأكثر رغبة في المبادرة الهجومية والبحث عن الفوز.

وأشار إلى أن الأهلي سيكون مطالبًا بالهجوم وتحقيق الانتصار، في ظل أهمية المباراة وتأثير نتيجتها على مسيرة الفريقين، مؤكدًا أن المواجهة تمثل محطة مهمة في تحديد ملامح المنافسة خلال المرحلة المقبلة.