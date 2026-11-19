شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا، إذ سجلت أسعار الحديد والأسمنت انخفاضًا مقارنة بالتعاملات السابقة.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 19-11-2026

تراجع متوسط سعر طن حديد عز اليوم إلى 41158.82 جنيه، مقابل 41502.62 جنيه أمس، بانخفاض قدره 343.8 جنيه للطن بنسبة 0.83%.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

انخفض متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 39093.43 جنيه، مقابل 39231.42 جنيه أمس، بتراجع 137.99 جنيه للطن بنسبة 0.35%.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

هبط متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 4064.29 جنيه، بانخفاض 46.82 جنيه للطن بنسبة 1.14%.

حركة أسعار مواد البناء

تعكس الأسعار أن حديد عز لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته السنوية، إذ يقل بنحو 1377 جنيهًا فقط عن ذروته المسجلة في 4 نوفمبر، بينما يبتعد الحديد الاستثماري بفارق ضئيل عن أعلى سعر له خلال عام.

أما الأسمنت الرمادي فيتداول قريبًا من أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا، بفارق نحو 169 جنيهًا عن قمته المسجلة في ديسمبر 2025.

اختلاف أسعار مواد البناء

وقد تختلف أسعار مواد البناء من منطقة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وفقًا لتكلفة النقل وشروط التعاقد.