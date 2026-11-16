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أسعار مواد البناء اليوم الإثنين.. الحديد الاستثماري يسجل 39086 جنيهًا للطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين.. الحديد الاستثماري يسجل 39086 جنيهًا للطن

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تباينًا اليوم الإثنين.

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي، في حين تراجع سعر حديد عز بنسبة طفيفة.

ونرصد أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39086.47 جنيه خلال تعاملات اليوم، بارتفاع بلغت قيمته 193.29 جنيه وبنسبة 0.5%.

سعر حديد عز اليوم

تراجع متوسط سعر طن حديد عز إلى 41462.43 جنيه، بانخفاض قدره 75.07 جنيه وبنسبة 0.18% عن آخر سعر مُسجل.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4038.85 جنيه، بزيادة قدرها 112.85 جنيه وبنسبة 2.87%، لتكون الزيادة الأكبر بين مواد البناء الرئيسية الثلاث.

 عوامل مؤثرة في أسعار مواد البناء

تظل أسعار مواد البناء مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة وحجم الطلب في السوق العقارية، إضافة إلى حركة سعر الصرف وأسعار الخامات عالميًا.

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