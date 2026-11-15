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رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل

رئيس "التأمين الصحي"
رئيس "التأمين الصحي"
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا ضم الدكتورة نهي محمد الريس، رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي، ومديري التموين الطبي بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التموين الطبي والصيدليات، واستعراض معدلات الأداء الميداني للوقوف على انتظام تقديم الخدمات الدوائية للمنتفعين، وترسيخ ركائز الإدارة الفعالة والانضباط التشغيلي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهى محمد الريس، رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي، أن الإدارة تعمل بخطى حثيثة وفق خطة استراتيجية واضحة لتأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى تكثيف لجان المرور والمتابعة الميدانية لضمان انضباط منظومة الصرف والتخزين، ومشددة على أن قطاع التموين الطبي يسخر كافة إمكانياته لدعم مسار التحول الرقمي وميكنة صيدليات الهيئة وتطبيق الروشتة الإلكترونية، بما يضمن تقديم خدمة طبية وعلاجية آمنة ومتميزة تليق بالمواطن المصري وتلبي تطلعاته.

 تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية

وتناول الاجتماع استعراضًا دقيقًا لانتظام سلاسل الإمداد ومعدلات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنشآت التابعة للهيئة، حيث شدد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على كافة مراحل تداول الدواء من استلام وتخزين وصرف وتوزيع، وإحكام الرقابة الصارمة عليها لضمان وصول الدواء لمستحقيه بكفاءة تامة، مع التأكيد على أهمية الانعقاد الدوري للجان الدواء والتجهيزات بالمنشآت الطبية لمراجعة الاحتياجات الفعلية وتوجيه الموارد وفقًا للأولويات الاستراتيجية.

وفي خطوة تعكس تسارع خطى الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، استعرض الاجتماع المستجدات التنفيذية لمشروع ميكنة صيدليات الهيئة التي يتجاوز عددها ٦٣٧ صيدلية على مستوى الجمهورية، حيث أُعلن عن الانتهاء من تكويد كافة الصيدليات كركيزة أساسية لتوحيد قواعد البيانات وتعزيز الرقابة الإلكترونية. كما بحث الاجتماع متطلبات التشغيل الفعلي للمنظومة متضمنة تكامل البنية التكنولوجية وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة وخدمات الإنترنت والأجهزة اللازمة، مع وضع آليات فورية لتذليل أي عقبات تشغيلية، والتأكيد على التوسع في تطبيق منظومة الروشتة الإلكترونية وربطها بالرقم القومي للمنتفع بما يتيح متابعة دقيقة لحركة صرف الأدوية ومعدلات الاستهلاك، والحد من الازدواجية، ورفع كفاءة إدارة المخزون الدوائي بدقة متناهية.

وتجسيدًا للبعد الاجتماعي للدولة وحرصها الدائم على تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ناقش الاجتماع آليات تطوير والتوسع في منظومة توصيل الأدوية إلى المنازل، بهدف تقييم كفاءة دورة العمل من الطلب وحتى التسليم، ورصد التحديات التشغيلية ووضع حلول جازمة لها لتيسير حصول المرضى على علاجهم بانتظام ويُسر ودون أعباء تنقل إضافية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة وأمان الإجراءات.

وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس الهيئة توجيهات حاسمة بضرورة تحويل كافة مخرجات ومناقشات الاجتماع إلى خطط تنفيذية دقيقة تتضمن مسؤوليات محددة، ومستهدفات زمنية، ومؤشرات قياس أداء واضحة، مع المتابعة الدورية والميدانية لمعدلات الإنجاز، مؤكدًا أن تطوير منظومة التموين الطبي، والمضي قدمًا في التحول الرقمي، وتعزيز الانضباط الدوائي، وتيسير الخدمات العلاجية، تمثل أولويات قصوى ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتحقيق أعلى معدلات رضا المنتفعين، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

التحول الرقمي الرعاية الصحية التأمين الصحي التموين الطبي توصيل العلاج للمنازل

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