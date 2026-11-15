متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن الدعم المصري المقدم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع يمثل شريان حياة للآلاف من الأسر، خاصة الأطفال الذين يعانون من نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأضاف منصور، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج( من ماسبيرو ) أن الجهود المصرية كان لها دور مهم في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم المصري ساهم في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الغذاء للأطفال.

وأوضح أن ما تقدمه مصر لأهالي القطاع يعكس حجم المساندة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الكثير من الأطفال كانوا سيواجهون خطر الجوع لولا المساعدات المصرية التي تصل إليهم.