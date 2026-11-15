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وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا بحضور الفريق أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي الجهات المعنية وقيادات الوزارة، إلى جانب وفد الشركة المتقدمة لتنفيذ المشروع، لمتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في دعم المنظومة الصحية.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الإنجاز والبدء الفوري في تنفيذ هذين المشروعين القوميين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية ونقل أحدث العلوم والتطبيقات الصحية وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للرعاية الصحية.

 مراجعة كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع

وشدد على ضرورة مراجعة كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع والوقوف على ما تم إنجازه وما هو مستهدف خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية بوضوح وتقديم إجابات محددة بشأن الملفات المطروحة، بما يضمن الانتقال إلى خطوات تنفيذية فعلية وتحقيق نتائج ملموسة وفق المستهدفات المحددة.

من جانبه، أكد الفريق أحمد سعد الشاذلي ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لتنفيذ المشروعات الكبرى والاستفادة من القدرات الوطنية في مجالي الإنشاءات والهندسة، مع إحكام المتابعة الإدارية والفنية لمختلف مراحل التنفيذ بما يضمن جودة الأعمال وتحقيق المستهدفات في المواعيد المحددة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الجوانب الإدارية والقانونية والمالية وتفاصيل التعاقد، مؤكدًا أن المناقشات عكست التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة والجهات المعنية لاستكمال الدراسات واستيفاء الأطر التنظيمية والإجرائية تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية، بما يدعم تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة المدن الطبية المعامل المركزية وزارة الصحة والسكان المستشفيات التعليمية

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