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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع مسئول سنغافوري تعزيز التعاون الصحي ودعم المنظومة المصرية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ذو القرنين عبدالرحيم، الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية ووزير الدولة الأول لشؤون الدفاع بسنغافورة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير أطر الدعم الإنساني والطبي المقدم للمرضى والمصابين جراء الأزمات في قطاع غزة والسودان.

رحب الوزير بالوفد السنغافوري، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشراكة الاستراتيجية المتميزة في المجالين الصحي والإنساني. وتناول اللقاء آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين خلال زيارة رئيس جمهورية سنغافورة للقاهرة في سبتمبر 2025، والتي تشمل مجالات الرعاية الصحية الأولية والأمراض غير السارية والتحول الرقمي وسلاسل الإمداد الطبي.

تبادل الخبرات والزيارات بين الأطباء

وأكد الجانبان ضرورة تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمتابعة تنفيذ خطط العمل وتعزيز برامج تبادل الخبرات والزيارات بين الأطباء والفرق الطبية في التخصصات الدقيقة، وخاصة برامج التدريب الطبي المستمر ونموذج «تدريب المدربين» في تخصصات الغسيل الكلوي للأطفال وجراحات القلب والأورام.

من جانبه، أشاد الوزير السنغافوري بالدور المحوري والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في تقديم الخدمات العلاجية والإنسانية الشاملة للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين، مؤكداً حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون وتوفير الدعم الطبي وتوريد الأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة لدعم المنظومة الصحية المصرية وتخفيف الأعباء عنها.

وزير الصحة سنغافوري التعاون الصحي المنظومة المصرية القطاع الصحي

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