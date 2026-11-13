إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكريات والدها بصورة نادرة وتكشف مفاجأة عن أول مشروع له

استعادت الفنانة إيمي طلعت زكريا ذكريات والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، من خلال نشر صورة نادرة له، كشفت خلالها عن تجربة تجارية خاضها في بداية مشواره، بعيدًا عن عالم الفن والتمثيل.

وشاركت إيمي الصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، مشيرة إلى أن والدها قرر خوض تجربة امتلاك محل لبيع شرائط الفيديو، في محاولة لدخول مجال المشروعات التجارية، إلا أن التجربة لم تستمر لفترة طويلة.

وأوضحت أن انشغال والدها بالتمثيل وعدم امتلاكه الخبرة الكافية في إدارة المشروعات كانا وراء عدم استمرار المحل، مؤكدة أنه خاض التجربة بدافع حب الاستكشاف والمحاولة.

وأرفقت إيمي الصورة بتعليق طريف قالت فيه: «الصورة دي من أول مشروع لبابا بجانب التمثيل، كان محل لبيع شرايط الفيديو وقتها، إعلام طبعا، المشروع ما كملش كتير، لأنه مكانش مركز فيه، ومش بيعرف يعمل أي حاجة، بس قال أجرب».