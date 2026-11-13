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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر: تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار وضبط مخالفات بالمخابز

تموين الأقصر وسلامة الغذاء يشنان حملة على الأسواق.. تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار وضبط مخالفات بالمخابز
تموين الأقصر وسلامة الغذاء يشنان حملة على الأسواق.. تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار وضبط مخالفات بالمخابز
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية، لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة والاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، والتصدي لكافة صور المخالفات التموينية.

وأوضح عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن الحملة شارك فيها جندي سعيد كبير مفتشي المديرية، وشريف سعد مساعد مدير إدارة التجارة الداخلية، ومن جانب هيئة سلامة الغذاء محمد عبد الله.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تسجيل منشأتين بمعرفة هيئة سلامة الغذاء، وتحرير محضرين لمخالفات متعلقة بالمواصفات، ومحضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، وآخر لعدم النظافة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية، وتكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات الغذائية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع بصورة آمنة ومطابقة للمواصفات.

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