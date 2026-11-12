مستقبل وطن الأقصر يعقد اجتماعا تنظيميا للقائمين بأعمال أمناء المراكز وأمناء التنظيم

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر اجتماعًا تنظيميًا للقائمين بأعمال أمناء المراكز وأمناء تنظيم المراكز، بحضور محمد إبراهيم الصادق، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور محمد عمران، أمين التنظيم، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ تكليفات الأمانة المركزية للحزب.

وتناول الاجتماع استعراض التكليفات الصادرة عن الأمانة المركزية، ومناقشة آليات تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بخطط العمل التنظيمي وتوحيد الرؤى بين مختلف المستويات الحزبية، بما يضمن تحقيق الانضباط التنظيمي وتطوير الأداء.

وأكد محمد إبراهيم الصادق ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات وتكليفات الأمانة المركزية، وتعزيز التواصل والتنسيق بين أمانة المحافظة وأمانات المراكز، بما يسهم في تفعيل دور الحزب وتنظيم العمل خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد عمران على أهمية المتابعة المستمرة للتكليفات التنظيمية، والعمل وفق رؤية واضحة ومحددة، مع تعزيز التنسيق بين القائمين بأعمال أمناء المراكز وأمناء التنظيم، لضمان سرعة تنفيذ المهام وتحقيق المستهدفات التنظيمية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار اللقاءات التنظيمية ومتابعة تنفيذ التكليفات، بما يدعم خطة الحزب بمحافظة الأقصر ويعزز كفاءة الأداء بمختلف المراكز.