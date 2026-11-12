خطط لتأمين مياه الشرب بالأقصر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر الاجتماع الدوري للجنة العليا للإشراف على خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي، برئاسة المهندس الاستشاري فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالمحافظة، وذلك لمتابعة إجراءات ضمان جودة المياه والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي وزارات الصحة والري والموارد المائية والزراعة، ومحافظة الأقصر، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مسؤولي القطاعات والإدارات المختصة بالشركة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، ونسب إنجاز المستهدف السنوي، وموقف الخطط التي تم اعتمادها وتلك الجاري استكمال إجراءات اعتمادها، فضلا عن متابعة الإجراءات التصحيحية الخاصة بخطة مأمونية مياه غرب النيل، ومعدلات تنفيذها من خلال إدارة الرقابة والمتابعة، إلى جانب عرض نتائج المرور الربع سنوي على المحطة.

كما تناولت المناقشات متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية بالمحطات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الجاري استلامها، للوقوف على مدى الالتزام بمعايير السلامة والمأمونية وضمان كفاءة التشغيل.

وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا حول الدور الحيوي لمعامل مياه الشرب في مراقبة جودة المياه بمختلف مراحل التنقية، بدءا من المأخذ مرورا بمراحل المعالجة والتنقية وحتى ضخ المياه بالشبكات ووصولها إلى المواطنين، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية والحفاظ على سلامتها.

وناقشت اللجنة عددا من ملفات العمل المشتركة، وآليات تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مجال مأمونية المياه، وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية للشركة في التعامل مع التحديات المتعلقة بجودة المياه.

ومن جانبه، شدد المهندس فرج عثمان علي على أهمية الانعقاد الدوري للجنة بمشاركة جميع الجهات المختصة، موجها باستمرار التنسيق المباشر بين مسؤولي الشركة وممثلي قطاعات الصحة والري والبيئة والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مشكلات تتعلق بسلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في ضمان جودة مياه الشرب، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والمأمونية بمختلف المنشآت والمحطات.