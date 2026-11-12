قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب
من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
الإمام الطيب: الكفاءة والجدارة معيار تولي المناصب القيادية بالأزهر.. ولا مكان للمحاباة والوساطة
التفويل بالملصق| كيفية استخراج "الملصق الإلكتروني" للسيارة.. الخطوات والرسوم
جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
مدحت العدل في محاضرة بمهرجان القاهرة السينمائي: شبرا علمتني منطق الاختلاف.. و«الأب الروحي» من أنجح الأفلام فنيًا ونقديًا وجماهيريًا
الالتهاب الرئوي خطر يهدد الأطفال وكبار السن.. أعراض تستدعي التدخل الفوري
إعلام الاحتلال: ليبرمان يرفض عرضا من الليكود للانضمام لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة اجتماع مُخصّص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
الذهب ينهار في مصر تزامنا مع الانخفاض العالمي.. وعيار 21 يتراجع إلى 6000 جنيه
البحرية البريطانية: بلاغ عن جرحى إثر إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 عربات حنطور في قبضة حملات الأقصر خلال 48 ساعة

4 عربات حنطور في قبضة حملات الأقصر خلال 48 ساعة
4 عربات حنطور في قبضة حملات الأقصر خلال 48 ساعة
شمس يونس

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر حملاتها الميدانية لملاحقة مخالفات عربات الحنطور وتنظيم حركة النقل البطيء، في إطار جهود فرض الانضباط بالشوارع والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمناطق السياحية.

وأسفرت حملة نفذتها رئاسة مدينة الأقصر، برئاسة اللواء الدكتور علي الشرابي، عن ضبط والتحفظ على عربة حنطور مخالفة بمنطقة ميدان الملك عبد الله، وذلك خلال حملة لإدارة المتابعة الميدانية بقيادة أحمد عبد الصبور، مدير الإدارة، وبمشاركة عصام عبد الراضي، نائب مدير الإدارة.

وكشفت أعمال التفتيش عن عدم حصول العربة على التراخيص اللازمة، وغياب اللوحات المعدنية، فضلا عن عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الخاصة بعربات الحنطور، لعدم تركيب حفاضات الخيول، بما يؤدي إلى انتشار المخلفات والتأثير على مستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وبضبط العربة الأخيرة، ارتفع إجمالي عدد عربات الحنطور المخالفة التي جرى التحفظ عليها خلال يومين إلى 4 عربات، ضمن الحملات المكثفة التي تستهدف التصدي للمخالفات وإلزام أصحاب وسائقي عربات النقل البطيء بالضوابط المنظمة للعمل.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي شدد على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تضر بالبيئة أو الصحة العامة أو تسيء للمظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

كما ناشد المحافظ أصحاب وسائقي عربات الحنطور الالتزام بالتراخيص القانونية والاشتراطات البيئية والصحية، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر السياحي الذي تتميز به الأقصر.

الأقصر اخبار الأقصر حنطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

ترشيحاتنا

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و"الألكسو" يطلقان منصة "معجم المصطلحات العربية الموحدة"

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و"الألكسو" يطلقان منصة "معجم المصطلحات العربية الموحدة"

ولي عهد البحرين يؤكد علاقات الصداقة الوطيدة مع المملكة المتحدة

ولي عهد البحرين يؤكد علاقات الصداقة الوطيدة مع المملكة المتحدة

شهيد وعدة إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة

شهيد وعدة إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد