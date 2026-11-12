4 عربات حنطور في قبضة حملات الأقصر خلال 48 ساعة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر حملاتها الميدانية لملاحقة مخالفات عربات الحنطور وتنظيم حركة النقل البطيء، في إطار جهود فرض الانضباط بالشوارع والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمناطق السياحية.

وأسفرت حملة نفذتها رئاسة مدينة الأقصر، برئاسة اللواء الدكتور علي الشرابي، عن ضبط والتحفظ على عربة حنطور مخالفة بمنطقة ميدان الملك عبد الله، وذلك خلال حملة لإدارة المتابعة الميدانية بقيادة أحمد عبد الصبور، مدير الإدارة، وبمشاركة عصام عبد الراضي، نائب مدير الإدارة.

وكشفت أعمال التفتيش عن عدم حصول العربة على التراخيص اللازمة، وغياب اللوحات المعدنية، فضلا عن عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الخاصة بعربات الحنطور، لعدم تركيب حفاضات الخيول، بما يؤدي إلى انتشار المخلفات والتأثير على مستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وبضبط العربة الأخيرة، ارتفع إجمالي عدد عربات الحنطور المخالفة التي جرى التحفظ عليها خلال يومين إلى 4 عربات، ضمن الحملات المكثفة التي تستهدف التصدي للمخالفات وإلزام أصحاب وسائقي عربات النقل البطيء بالضوابط المنظمة للعمل.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي شدد على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تضر بالبيئة أو الصحة العامة أو تسيء للمظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

كما ناشد المحافظ أصحاب وسائقي عربات الحنطور الالتزام بالتراخيص القانونية والاشتراطات البيئية والصحية، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر السياحي الذي تتميز به الأقصر.