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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجزائر تستضيف المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل

وزير
وزير
أحمد عبد القوى

تستعد الجزائر لاستضافة النسخة الخامسة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، بمشاركة مرتقبة لمستثمرين ورواد أعمال وخبراء في التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري، نور الدين واضح، أن المؤتمر يركز على التكنولوجيا العميقة، باعتبارها أحد المجالات الواعدة لتطوير المشروعات وتعزيز فرص الاستثمار، وتشمل تطبيقاتها الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والطاقة والزراعة الذكية والصناعات الغذائية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 25 ألف مشارك ونحو 40 وفدًا إفريقيًا، بما يوفر منصة للتواصل بين أصحاب المؤسسات الناشئة وجهات التمويل، واستعراض المشروعات المبتكرة وبحث فرص الشراكات والتوسع في الأسواق الإفريقية.

ويتيح المؤتمر للشركات المشاركة عرض حلول تكنولوجية تستهدف تحسين الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير المنتجات والخدمات وبناء نماذج أعمال قابلة للنمو.

كما يفتح المجال أمام رواد الأعمال للتعرف على فرص التمويل والاستثمار، والتواصل مع شركاء محتملين يدعمون انتقال مشروعاتهم إلى مراحل جديدة من التوسع التجاري.

وتعكس استضافة المؤتمر الاهتمام بتعزيز مساهمة المؤسسات الناشئة في تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحويل الابتكار إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص العمل وتدعم النمو المستدام.

وزير تطوير جزائر

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