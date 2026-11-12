تشكيل فرنسا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب فرنسا نظيره الإيطالي على ملعب "سان سيرو" في مباراة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يخوض إيطاليا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: مايكل كايود، أليساندرو باستوني، دانيال جيلاردي، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: نيكولو باريلا، ساندرو تونالي، ألكسندر رومانو

خط الهجوم: نيكولو كامبياجي، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، سيباستيانو إسبوزيتو

وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بينما تتواجد إيطاليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.