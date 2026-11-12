إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة اتسمت بالفخامة والرقي، بعدما اختارت اللون الأبيض في ظهورها على السجادة الحمراء.

إطلالة اروى..

واعتمدت أروى جودة على فستان سهرة طويل باللون الأبيض، تميز بتصميم أنيق وتفاصيل مطرزة باللون الفضي، مع أكمام طويلة من التول الشفاف المزينة بالتطريزات اللامعة، وهو ما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة.

وظهرت تفاصيل لامعة على الجزء العلوي من الفستان، مع تصميم محدد للقوام وتنورة طويلة انسيابية امتدت حتى الأرض، بينما زينت أطراف الأكمام تفاصيل ناعمة من الريش، لتمنح التصميم طابعا مختلفا.

ومن الناحية الجمالية، اختارت أروى تسريحة شعر منسدلة بتموجات بسيطة، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، واكتفت بأقراط متدلية لتكمل إطلالتها دون مبالغة في الإكسسوارات.

ولم تكتف أروى بالظهور الأنيق، بل تفاعلت مع المصورين على السجادة الحمراء، وحرصت على تحيتهم وإرسال القبلات لهم، في أجواء احتفالية صاحبت انطلاق المهرجان.