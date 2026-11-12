فرنسا تمنع دخول مسئول إسرائيلي.. وسفير تل أبيب بهولندا يرفض الدفاع عن بن جفير وسموتريتش

في تطور يعكس تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، منعت السلطات الفرنسية رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني في منطقة السامرة بالضفة الغربية المحتلة، يوسي دغان، من دخول أراضيها، بالتزامن مع تصريحات لافتة للسفير الإسرائيلي لدى هولندا، تسفي أفينر فيفيني، أعلن فيها رفضه الدفاع عن مواقف وزيري الأمن القومي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بشأن الحرب في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان 11»، الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي أن السلطات الفرنسية رفضت السماح لدغان بدخول البلاد، فيما أفاد ممثلون عنه بأن مسؤولي الهجرة أبلغوه بالقرار خلال فحص جواز سفره، وطالبوه بالبقاء خارج الأراضي الفرنسية، دون تقديم أسباب رسمية توضح خلفيات المنع.

ووصف المقربون من المسؤول الاستيطاني القرار بأنه إجراء غير معتاد، مشيرين إلى عدم اتضاح ما إذا كان الحظر يستهدف دغان بصورة شخصية، أم يأتي في إطار توجه فرنسي أوسع تجاه مسؤولين إسرائيليين على خلفية سياسات الاستيطان ومواقف الحكومة الإسرائيلية.

وفي تطور متصل، أثارت تصريحات السفير الإسرائيلي لدى هولندا، تسفي أفينر فيفيني، جدلًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بعدما أعلن صراحة رفضه تبرير أو الدفاع عن تصريحات بن غفير وسموتريتش، خلال مقابلة مع صحيفة «ألخمين داخبلاد» الهولندية، نُشرت في وقت سابق من الأسبوع.