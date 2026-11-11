القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شخصين لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة بإستخدام أسلحة بيضاء بالمنوفية.

القبض على المتهمين بممارسة البلطجة في المنوفية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون من (ربة منزل– مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لإعتراضها على إيقاف الدراجة النارية الخاصة بأحدهما أمام منزلها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (2 سلاح أبيض "الظاهرين بمقطع الفيديو")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.