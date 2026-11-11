صندوق صغير وأمل كبير.. طلاب يتكاتفون لإنقاذ زميلهم من ضمور العضلات في لفتة إنسانية مؤثرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا، يوثق لفتة إنسانية من طلاب مدرسة سان جورج التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، لدعم زميلهم المصاب بمرض ضمور العضلات.

وأظهرت مقاطع الفيديو الطلاب وهم يضعون مبالغ مالية داخل صندوق تبرعات كُتب عليه «الطفل روبين»، في محاولة منهم لمساندة زميلهم ومساعدته في رحلة علاجه، بعدما علموا بمعاناته مع المرض وحاجته إلى تدخل علاجي بتكلفة باهظة.

وتبين أن الطفل روبين يدرس بالمدرسة نفسها، ويعاني من ضمور العضلات، ويحتاج إلى علاج تُقدر تكلفته بنحو 150 مليون جنيه، وهو ما دفع زملاءه إلى إطلاق هذه المبادرة الإنسانية لجمع التبرعات ومساعدته.

ولاقت المبادرة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بموقف الطلاب وحرصهم على مساندة زميلهم، مؤكدين أن ما فعلوه يعكس معاني الرحمة والتكافل والتضامن، وأن صغر أعمارهم لم يمنعهم من تقديم نموذج إنساني كبير.