تأهب عسكري إسرائيلي رغم تحذيرات آيزنكوت لنتنياهو.. وجيش الاحتلال يستعد لسيناريوهات مفاجئة

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى جاهزيته العسكرية

استعداداً لمختلف السيناريوهات الأمنية، رغم التحذيرات التي وجهها غادي آيزنكوت إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرارات عسكرية وأمنية كبرى خلال المرحلة الانتقالية وقبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد، رغم عدم انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي منذ نحو شهر، وهو المجلس الذي سبق أن وجه الجيش برفع مستوى الجاهزية تحسباً لاحتمال شن هجوم على إيران.

رئيس الأركان يتفقد الحدود الشرقية

وفي إطار الاستعدادات العسكرية، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير زيارة إلى الحدود الشرقية، وتحديداً منطقة الفرقة 96، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني والتصدي لما وصفه بالتهديدات الإرهابية.

وأكد زامير أن الجاهزية العسكرية لا تعتمد فقط على توافر الإنذارات الاستخباراتية، وإنما تتطلب قدرة القوات على التكيف السريع والتعامل مع المفاجآت، مشدداً على أهمية الحفاظ على أعلى مستويات التأهب في مختلف القطاعات، واستباق التهديدات وحماية الحدود والمدنيين.

آيزنكوت يحذر نتنياهو من قرارات خطيرة

وتأتي هذه التحركات في ظل خلاف سياسي وأمني بشأن صلاحيات حكومة نتنياهو خلال المرحلة الانتقالية، إذ حذر غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الأربعاء، من اتخاذ قرارات عسكرية وأمنية كبرى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا آيزنكوت نتنياهو إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، محذراً من أن بعض القرارات قد تترتب عليها تداعيات كارثية.

مكتب نتنياهو يرد على التحذيرات

في المقابل، رفض مكتب نتنياهو تحذيرات آيزنكوت، ووصفها بأنها «خطوة غير مسؤولة وتسييس للأمن القومي»، في إشارة إلى تصاعد الخلاف بين الجانبين بشأن إدارة الملفات الأمنية والعسكرية خلال الفترة الانتقالية.