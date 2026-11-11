قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد جاب الله: تهديدات قطع الكابلات ومضيق هرمز تكشف الضعف الجغرافي في المنطقة |فيديو

كابلات الإتصالات
كابلات الإتصالات
محمود محسن

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنّه لا توجد حتى الآن دراسة رسمية تحدد رقماً دقيقاً للخسائر الاقتصادية المتوقعة في حال قطع كابلات الاتصالات البحرية بالمنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، مقدمة برنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ حجم التأثير يختلف بحسب الموقع الجغرافي للكابل المستهدف، موضحاً أن استهداف كابل في البحر المتوسط ستكون له تداعيات أكبر بكثير مقارنة بكابل يمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح أن قطع كابلات الاتصالات البحرية قد يؤدي إلى مجموعة من التداعيات الاقتصادية، تشمل تأخر المدفوعات الرقمية، وتباطؤ أداء البنوك الإلكترونية، وتأثر حركة التجارة الدولية، إلى جانب حدوث مشكلات في الخدمات السحابية ومراكز البيانات.

وأشار إلى أن حجم الأضرار سيتوقف على نطاق الاستهداف، وما إذا كانت إيران ستقدم على قطع جميع الكابلات أم ستبدأ باستهداف كابل واحد أو اثنين فقط، مؤكداً أن التأثير الناتج عن قطع كابل أو اثنين سيكون أقل من التداعيات المترتبة على قطع جميع الكابلات البحرية.

ولفت جاب الله إلى أن بعض الدول تمتلك حلولاً بديلة يمكن اللجوء إليها، من بينها الأقمار الصناعية التعويضية، لكنها حلول مرتفعة التكلفة، موضحاً أن تقدير هذه التكلفة يتوقف على السعة التي تحتاج إليها كل دولة وحجم الاستخدام المطلوب.

وأكد أن نحو 99% من عمليات تبادل البيانات على مستوى العالم تتم عبر الكابلات، ما يجعلها الخيار الأكثر اقتصادية، بينما تختلف تكلفة استخدام الأقمار الصناعية باعتبارها بديلاً وفقاً لحجم السعة التي تحتاج إليها كل دولة.

وأضاف أن الإمارات والسعودية لن تتضررا، وفق تقديره، بصورة كبيرة من هذا السيناريو، بينما ستكون قطر والبحرين والكويت الأكثر تأثراً، موضحاً أن ذلك لا يعني تعرض هذه الدول لعزلة تامة، وإنما قد تواجه بطئاً في الوصول الدولي عبر شبكات البيانات وارتفاعاً في تكلفة الاتصالات والخدمات المرتبطة بها.

وشدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع على أن التأثير الاقتصادي الأكبر لا يرتبط فقط باحتمال قطع الكابلات، وإنما بالانطباع الذي قد يتكون لدى المستثمرين الأجانب بشأن تحول المنطقة إلى منطقة ساخنة وغير مستقرة أمنياً.

وتساءل عما إذا كان المستثمرون سيحتفظون بالثقة والرغبة في مواصلة استثماراتهم بالمنطقة على المدى البعيد، حتى بعد انتهاء الحرب، وما إذا كانت دبي وقطر وبقية دول المنطقة ستظل وجهات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وقادرة على الحفاظ على ثقة الكيانات والشركات الكبرى.

وأوضح أن ظهور المنطقة باعتبارها مهددة أمنياً، وانكشاف اعتمادها على ممرات جغرافية حساسة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، قد يؤثر سلباً في قرارات المستثمرين، ويثير مخاوف بشأن استمرارية الأعمال وسلامة البنية التحتية التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية.

 لم يُنفذ قطع الكابلات 

واختتم جاب الله بالإشارة إلى أن انكشاف مواطن الضعف الجغرافي في المنطقة، الذي أظهرته حرب الخليج، يمثل الأثر السلبي الأكثر استمراراً، لافتاً إلى أن هذه التداعيات قد تبدأ بمجرد التهديد باستهداف كابلات الاتصالات أو إغلاق مضيق هرمز، حتى إذا لم يُنفذ قطع الكابلات أو إغلاق المضيق بالفعل.

وليد جاب الله كابلات الاتصالات البحرية الاتصالات البحرية الخسائر الإقتصادية مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

حزب الشعب الجمهوري

حزب الشعب الجمهوري يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية

النائب فيصل الشيباني

النائب فيصل الشيباني: أتمسك بتصريحاتي بشأن دعم كامل الوزير.. وتغيير الوزير لا يمثل حلا للمشكلات

دخول أعضاء هيئة التدريس

برلمانية: تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس هو استثمار في الطالب| خاص

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد