مستشار جامعة كامبريدج للتحوّل الرقمي: مصر بعيدة عن التأثر باستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج|فيديو

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار جامعة كامبريدج للتحول الرقمي، إنّ إيران إذا استهدفت كابالات الاتصالات البحرية، فإن هذا الأمر لن يؤدي بالضرورة إلى انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات الدولية في دول المنطقة، نظراً لوجود كابلات بديلة وأقمار صناعية يمكن الاستعانة بها لتجاوز أي انقطاع، موضحاً أن نحو 95% من حجم الاتصالات والإنترنت يمر عبر كابلات بحرية في قاع المحيطات والبحار، بينما تعتمد النسبة المتبقية، البالغة نحو 5%، على الأقمار الصناعية والكابلات الأرضية في مختلف الدول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، مقدمة برنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الكابلات التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا تمر عبر المحيط الهندي، إذ يدخل جزء صغير منها إلى الخليج العربي لخدمة دول الخليج، بينما يمر الجزء الأكبر عبر باب المندب والبحر الأحمر، ثم يعبر محور قناة السويس وصولاً إلى أوروبا.

وأوضح أن هناك كابلات بديلة وخططاً احتياطية وأقماراً صناعية يمكن الاعتماد عليها في حال تعرض أي كابل بحري للقطع، مشيراً إلى أن هذه الكابلات ليست مخصصة لدولة بعينها، وإنما تشترك فيها دول عديدة أو تنفذها شركات عالمية وتؤجر خدماتها للدول.

وأشار «غنيم» إلى أن الدول الأكثر احتمالاً للتأثر باستهداف الكابلات البحرية في الخليج تشمل العراق والكويت والبحرين وقطر، بينما لن تتأثر الإمارات بصورة كبيرة، نظراً لامتلاكها امتدادات على بحر العرب، الذي يُعد جزءاً متصلاً بالمحيط الهندي ولا يقع داخل الخليج العربي.

ولفت إلى أن السعودية تمتلك جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات على البحر الأحمر، بما يوفر لها تغطية وبدائل، مؤكداً أن مصر بعيدة تماماً عن التأثر بهذا السيناريو.

الأقمار الصناعية

وأردف، أن دول الخليج لن تتعرض لانقطاع كامل للاتصالات، حتى إذا تأثرت بعض الكابلات، بسبب وجود بدائل عبر الأقمار الصناعية التي تغطي المنطقة، سواء التابعة للدول نفسها أو الأقمار الصناعية الهندية والأوروبية والأمريكية المرتبطة بالاتحاد الدولي للاتصالات، والتي يمكن استئجار خدماتها لتوفير بدائل مباشرة.

