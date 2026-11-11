مستشار وزير الخارجية للتحول الرقمي يفوز بجائزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

فاز مستشار وزير الخارجية للتحول الرقمي الدكتور إسلام الشعراوي، بجائزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في التحدي العالمي المفتوح للابتكار، الذي يستهدف تطوير حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة للكشف عن الذخائر المتفجرة تحت الماء وتحديد مواقعها، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة في المناطق المتضررة من النزاعات.

وجاء فوز المقترح المصري بعد منافسة شهدت مشاركة 471 متسابقاً من نحو 100 دولة، قدموا 263 مقترحاً، خضعت لثلاث مراحل من التقييم على مدار ستة أشهر. وأشادت لجنة التحكيم الدولية بالابتكار المصري المسمى «الحُرّاس»، وهو نظام متكامل يوظف الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية ونظم المعلومات الجغرافية للكشف عن الذخائر المتفجرة تحت الماء ورسم خرائط دقيقة لمواقعها، بتكلفة منخفضة وإمكانية التصنيع المحلي.

وفي إطار دعم الجهود الإنسانية الدولية، منح الدكتور إسلام الشعراوي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حقاً غير حصري لاستخدام النظام، مع إتاحته مجاناً للمنظمات غير الربحية، بما يعكس إسهام الكفاءات المصرية في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لدعم الأمن الإنساني والتنمية المستدامة.