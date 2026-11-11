رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال "مفجعاً"، مشدداً على أن حكومته تبذل كل ما في وسعها للضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع ورفع القيود المفروضة عليها.

وقال “بيرنهام” - خلال جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني - إن حكومته تواصل ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف أن بريطانيا اتخذت خطوات إضافية تتعلق بفرض العقوبات، لا سيما على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بهدف الحفاظ على فرص تطبيق حل الدولتين.

وأشار إلى أن الحكومة تنتظر نتائج المفاوضات التي أعقبت الانتخابات العامة الإسرائيلية، مؤكداً أن حكومته ستواصل الالتزام بالمسار الذي سبق أن أعلنته. وفق صحيفة "الجارديان".

جاءت تصريحات بيرنهام رداً على مطالبة جيريمي كوربين، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب (Your Party)، للحكومة بضمان دخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ودعم إجراء تحقيق بشأن دور بريطانيا في الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وطالب كوربين بالتحقيق في مشاركة بريطانيا في قصف غزة، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الأمنية.

إلا أن بيرنهام لم يتطرق في رده إلى مطلب إجراء التحقيق، مكتفياً بالتأكيد على استمرار الضغوط لإدخال المساعدات الإنسانية واتخاذ خطوات تتعلق بالعقوبات المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية.