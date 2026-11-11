قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر التمويل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25
كيف يسهم اعتماد المنشآت الصحية في حصول المواطن على رعاية آمنة؟
تقرير صادم يهز الجيش الألماني .. 40% من المُجندات تعرّضن لانتهاكات جنسية ووزير الدفاع يتوعد
الاتحاد الإفريقي يبحث مع مبعوث أممي جهود وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة في السودان
رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة
لجنة هندسية تؤدي اليمين القانونية لفحص منظومة العمل بالسكك الحديدية
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بناية في حي الدرج بمدينة غزة تمهيدًا لاستهدافها
المزارعون يتصدرون الأولويات.. دعم وحوافز وتمويلات ميسرة
لماذا تتجه الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية؟.. وخطة للتوسع في محطات الشحن
هل تُعيد تعديلات قانون الاستثمار رسم خريطة جذب الأموال الأجنبية إلى مصر؟.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال "مفجعاً"، مشدداً على أن حكومته تبذل كل ما في وسعها للضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع ورفع القيود المفروضة عليها.

وقال “بيرنهام” - خلال جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني - إن حكومته تواصل ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف أن بريطانيا اتخذت خطوات إضافية تتعلق بفرض العقوبات، لا سيما على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بهدف الحفاظ على فرص تطبيق حل الدولتين.

وأشار إلى أن الحكومة تنتظر نتائج المفاوضات التي أعقبت الانتخابات العامة الإسرائيلية، مؤكداً أن حكومته ستواصل الالتزام بالمسار الذي سبق أن أعلنته. وفق صحيفة "الجارديان".

جاءت تصريحات بيرنهام رداً على مطالبة جيريمي كوربين، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب (Your Party)، للحكومة بضمان دخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ودعم إجراء تحقيق بشأن دور بريطانيا في الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وطالب كوربين بالتحقيق في مشاركة بريطانيا في قصف غزة، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الأمنية.

إلا أن بيرنهام لم يتطرق في رده إلى مطلب إجراء التحقيق، مكتفياً بالتأكيد على استمرار الضغوط لإدخال المساعدات الإنسانية واتخاذ خطوات تتعلق بالعقوبات المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية.

رئيس الوزراء البريطاني الوضع الإنساني قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

غزة

أمين عام الجامعة العربية: غزة تعاني نقصا حادا في الدواء والماء والغذاء نتيجة الممارسات الإسرائيلية

مجلس النواب الأمريكي

جيمس روبنز: تصويت مجلس النواب انتصار مؤقت لوزير الدفاع بيت هيغسيث

أرشيفية

خبير: إسرائيل تستغل الشتاء لتفاقم معاناة الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة غزة

بالصور

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد