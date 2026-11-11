لقاء مُرتقب بين زيلينسكي ومبعوثي ترامب في دبلن

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن لقاء مرتقب يجمعه بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يوم الخميس، في العاصمة الأيرلندية دبلن، وذلك عقب انتهاء محادثاتهما المقررة مع المسؤولين الروس، في تحرك دبلوماسي جديد بشأن مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال “زيلينسكي”، في منشور عبر منصة «إكس»، إن اللقاء يأتي لمراجعة نتائج المحادثات الأمريكية الروسية والتنسيق بشأن الخطوات المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

تبادل الأسرى والضمانات الأمنية على طاولة المفاوضات

وأوضح الرئيس الأوكراني أن المفاوضات التي استضافتها أبو ظبي، بمشاركة ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، تناولت ثلاثة ملفات رئيسية، هي الاستعدادات لتنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى، والضمانات الأمنية المطلوبة لأوكرانيا، وصيغ أوسع للتحرك الدبلوماسي بمشاركة الشركاء الأوروبيين.

وأضاف أن الممثلين الأمريكيين سيتوجهون إلى روسيا لإجراء محادثات، قبل الاجتماع بالجانب الأوكراني في دبلن لتنسيق المواقف وتحديد الخطوات المحتملة التالية.

زيلينسكي يطالب واشنطن بالضغط على موسكو

وجدد الرئيس الأوكراني تأكيده أن الأولوية بالنسبة لكييف تتمثل في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، من خلال التوصل إلى سلام وصفه بالكريم، مع التشديد على ضرورة مشاركة الدول الأوروبية في جميع مراحل العملية الدبلوماسية.

كما دعا واشنطن إلى تبني موقف أكثر حزماً وممارسة ضغوط على موسكو لدفعها إلى إنهاء الحرب، مؤكداً أن روسيا هي المسؤولة عن اندلاع الصراع.