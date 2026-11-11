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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ يجري جولة تفقدية بمدرستين للتكنولوجيا التطبيقية في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط،  اليوم، جولة تفقدية لمدرستي «أبدأ الوطنية للعلوم التقنية» و«WE» للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى التجهيزات والإمكانات التعليمية والتدريبية بهما، بحضور  ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، والمهندسة جيهان حسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة «أبدأ الوطنية للعلوم التقنية» للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد نموذجًا متطورًا للتعليم الفني، يستهدف إعداد وتأهيل كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، حيث تفقد ورشة اللوجستيات ومعامل الصوتيات والحاسب الآلي، إلى جانب الفصول الدراسية.

واستمع المحافظ إلى شرح من الطلاب حول طبيعة الدراسة بالمدرسة، التي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2023، وتتخصص في مجالي سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، كما شهد استعراضًا للأنشطة والبرامج التدريبية التي يتلقاها الطلاب، والتي تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل الشركات والميناء، فضلًا عن دراسة اللغات والعلوم وتنمية المهارات الحياتية.

وفي هذا السياق، أكد محافظ دمياط أن المدرسة تقدم نموذجًا تعليميًا مختلفًا يرتبط بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل، من خلال تخصصات نوعية تخدم قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، مشيدًا بما تقدمه من برامج تعليمية وتدريبية متكاملة، ومؤكدًا دعم المحافظة الكامل لمثل هذه النماذج المتميزة التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة، ومتمنيًا للطلاب دوام النجاح والتفوق.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ مدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، واطلع على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية التي تضمها، والتي تشمل خمسة تخصصات هي: الاتصالات، والشبكات، والبرمجة، والفنون الرقمية (Digital Art)، والذكاء الاصطناعي (AI).

كما تفقد معامل الاتصالات والحاسب الآلي واللغات، إلى جانب الفصول الدراسية، وتواصل مع الطلاب للتعرف على طبيعة دراستهم، وشهد استعراضًا للمهارات والمعارف التكنولوجية التي يكتسبونها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة بالمدرسة.

وأكد المحافظ أهمية التوسع في نماذج التعليم التكنولوجي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتلبية متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص المحافظة على متابعة المؤسسات التعليمية ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية .

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