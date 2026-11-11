قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر
مفتي الجمهورية يعزّي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق في وفاة شقيقته
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 60 ألفاً و834 طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداول 60 ألفاً و834 طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة
تداول 60 ألفاً و834 طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة
أ ش أ

ذكرت هيئة ميناء دمياط، اليوم / الأربعاء /، أن الميناء استقبل 11 سفينة وغادرته 10 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها إلى 34 سفينة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46 ألفاً و222 طناً، شملت 18 ألفاً و111 طن يوريا، و8 آلاف و339 طن كلينكر، و6 آلاف و577 طن جبس معبأ، و4 آلاف و3 أطنان رمل، و224 طن ملح معبأ، بالإضافة إلى 8 آلاف و968 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة سجلت 14 ألفاً و612 طناً، تضمنت 4 آلاف و440 طن أبلاكاش، و3 آلاف و149 طن حديد، و3 آلاف و140 طن خردة، وألفين و283 طن زيت طعام، وألف طن سلاج، و500 طن فول، و100 طن ذرة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 131 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 118 حاوية مكافئة، في حين سجلت حاويات الترانزيت ألفين و31 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص إلى ألفين و567 طناً، وبلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 6 آلاف و100 حركة.

هيئة ميناء دمياط رصيد صومعة الحبوب والغلال مخازن القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

الفنانة نجود أحمد

نجود أحمد تخرج عن صمتها: التصريحات المنسوبة لي كاذبة.. وأريد التركيز في عملي

سعيد شيمي

قبل تكريمه بمهرجان القاهرة.. سعيد شيمي: تعلمت الغوص في الأربعين وأحمد زكي فنان مختلف ومحمد خان رفيق الدرب.. حوار

أمير المصري يتعاقد رسمياً على بطولة مسلسل 180 مع عمرو يوسف في الموسم الرمضاني 2027

أمير المصري يتعاقد رسميا على بطولة مسلسل 180 مع عمرو يوسف

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد