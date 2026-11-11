تداول 60 ألفاً و834 طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة ميناء دمياط، اليوم / الأربعاء /، أن الميناء استقبل 11 سفينة وغادرته 10 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها إلى 34 سفينة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46 ألفاً و222 طناً، شملت 18 ألفاً و111 طن يوريا، و8 آلاف و339 طن كلينكر، و6 آلاف و577 طن جبس معبأ، و4 آلاف و3 أطنان رمل، و224 طن ملح معبأ، بالإضافة إلى 8 آلاف و968 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة سجلت 14 ألفاً و612 طناً، تضمنت 4 آلاف و440 طن أبلاكاش، و3 آلاف و149 طن حديد، و3 آلاف و140 طن خردة، وألفين و283 طن زيت طعام، وألف طن سلاج، و500 طن فول، و100 طن ذرة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 131 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 118 حاوية مكافئة، في حين سجلت حاويات الترانزيت ألفين و31 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص إلى ألفين و567 طناً، وبلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 6 آلاف و100 حركة.